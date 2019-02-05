Спецслужбы задержали топ-менеджера «Аэрофлота»

Спецоперация прошла в конце декабря, но СМИ сообщили об этом только сейчас.

«Материалы поступили в Тушинский районный суд, — сообщил РБК источник в полиции, — судебное заседание было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей». По его словам, сам Якимчук был отпущен домой под подписку о невыезде.

«Якимчук пытался дать взятку 50 тыс. рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому», — рассказал источник. Он отметил, что Потиевский сообщил об этом факте сотрудникам правоохранительных органов.

Источник также сообщил, что при прохождении медицинской комиссии в одном из исследований был получен плохой результат. «С такими показателями Якимчук, которому исполнилось 65 лет, не мог быть допущен к полетам», — рассказал собеседник. По его словам, главный пилот попытался решить проблему, дав взятку.

В пресс-службе авиакомпании от комментариев отказались.