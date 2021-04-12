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Происшествия

«Спокойно, женщина!»: в Алтайском крае силовики сняли на видео, как нагрянули домой к мошеннице

Бийские полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которую подозревают в серии интернет-мошенничеств.

В Бийске задержали подозреваемую в мошенничестве.
В Бийске задержали подозреваемую в мошенничестве.
22.мвд.рф

В полицию обратились сразу 10 жителей наукограда, которые пострадали от действий онлайн-продавца женской одежды и обуви. Как оказалось, жертвами преступлений были не только жители Алтайского края, но и Дальнего Востока, Северного Кавказа и Новосибирской области.

Полицейские узнали, что торговлей в интернете женщина занималась не менее двух лет и поначалу исправно исполняла взятые на себя обязательства: закупала товар и отправляла его клиентам.

Потом сделки стали ограничиваться лишь получением денег от покупателей — после перевода средств она блокировала людей и на связь не выходила.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет более 60 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у подозреваемой. Пресс-служба полиции опубликовала видео. Женщина открыла дверь и впала в панику при виде силовиков, светящих фонарями, но полицейские успокоили ее.

«Подозреваемая призналась в совершении противоправных деяний, написав явку с повинной. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.

Также устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям.

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