Барнаульца убили табуретом из-за спора об иерархии уголовников

В Алтайском крае спор двух мужчин о том, кто главный в тюрьме, закончился убийством. Один убил другого табуретом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

11 марта житель Алтайского края после освобождения из тюрьмы приехал в гости к своему товарищу в Тальменский район. Мужчины в компании еще нескольких человек решили выпить и обсудить, кто главный в местах не столь отдаленных. Беседа не задалась, и один из участников конфликта ударил гостя несколько раз по голове табуретом.

На следующий день потерпевший пошел на трассу, чтобы на попутке добраться домой в Алейский район, но по дороге умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Его тело нашли 18 марта на обочине Чуйского тракта.

Подозреваемый 39-летний житель Тальменского района взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).