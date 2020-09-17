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Происшествия

Спор с одноклассниками довел барнаульского школьника до перелома ноги и руки

17 сентября ученики барнаульской гимназии № 27 поспорили, что один из них сможет спрыгнуть с высоты второго этажа. Школьник выиграл спор, но получил переломы.

Школьник упал со второго этажа.
Школьник упал со второго этажа.
Barnaul22

Инцидент произошел после уроков, рассказали в пресс-центре администрации Барнаула со ссылкой на гимназию. Учитель повел класс в гардероб. Ученик 7 класса, поспорив с приятелями, остался в кабинете и выпрыгнул из окна.

«Исполняющий обязанности директора, заместитель директора по УВР вызвала скорую помощь и родителей ребенка», — сообщили в администрации.

Мальчик поспорил на 3 тыс. рублей, пишут в Barnaul22.

В результате падения он получил открытый перелом руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура Алтайского края начала проверку органов системы профилактики, в том числе школы на предмет соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.

Ранее в Барнауле из окна 12-этажки на Павловском тракте выпал 27-летний мужчина. Он скончался на месте.

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