Спор с одноклассниками довел барнаульского школьника до перелома ноги и руки

Инцидент произошел после уроков, рассказали в пресс-центре администрации Барнаула со ссылкой на гимназию. Учитель повел класс в гардероб. Ученик 7 класса, поспорив с приятелями, остался в кабинете и выпрыгнул из окна.
«Исполняющий обязанности директора, заместитель директора по УВР вызвала скорую помощь и родителей ребенка», — сообщили в администрации.
Мальчик поспорил на 3 тыс. рублей, пишут в Barnaul22.
В результате падения он получил открытый перелом руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали.
Прокуратура Алтайского края начала проверку органов системы профилактики, в том числе школы на предмет соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.
Ранее в Барнауле из окна 12-этажки на Павловском тракте выпал 27-летний мужчина. Он скончался на месте.