«Спортивная банда» заставляла должников копать себе могилы и ложиться в них

По информации источников сайта Бердск-Онлайн, члены ОПГ под высокие проценты давали в долг деньги на развитие бизнеса.

Сделки не документировались, сроки возврата оговаривались лишь на словах. Клиентами становились мелкие бизнесмены, а также жители Бердска с испорченной кредитной историей, не имеющие постоянной работы, либо получающие «черную» зарплату.

По истечении оговоренного срока возврата денег бандиты требовали долг и проценты по нему. Взятые в долг 200−300 тыс. рублей за полгода превращались в 2 млн рублей с учетом процентов.

Члены ОПГ избивали своих должников, применяя в их отношении методы психологического воздействия. Некоторых они похищали, вывозили в лес, там избивали, заставляли копать могилу и ложиться в нее. Один из избитых оказался в реанимации и в итоге скончался.

У одного из должников бандиты отняли машину. Они отобрали ключи и угнали автомобиль «под залог», не переоформляя на него документы.

В банде состояли в основном жители Бердска в возрасте около 30 лет, занимающиеся борьбой. Большинство из них ранее были судимы за кражи и грабежи, пишет Тайга.инфо.

Банда осуществляла свою деятельность в Бердске, Искитиме и в Советском районе Новосибирска.

У членов ОПГ прошли обыски, но мужчины не сотрудничают со следствием.