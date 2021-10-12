Справку Собчак с ее диагнозом после ДТП показал в эфире Малахов

Ее справку показали в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на телеканале «Россия-1».

В медицинском документе говорится, что у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, в том числе грудной клетки, ссадины на лбу, болевой синдром. Под вопросом находится кокцигодиния — травма области копчика.

Собчак рекомендовали выполнить УЗИ брюшной полости и сделать КТ грудной клетки, пишет polit.ru.

Смертельное ДТП произошло 9 октября на трассе Адлер — Альпинка. Водитель Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате погибла пассажирка последней машины.

После аварии Собчак уехала в аэропорт. Скорую пострадавшим вызвали другие водители, которые остановились на дороге.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в „Зуме“, есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела», — сообщила впоследствии Собчак.