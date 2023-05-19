СМИ: спустя 23 года задержали подозреваемого по делу Политеховского маньяка. Подробности

В Алтайском крае спустя 23 года задержали подозреваемого в убийстве абитуриенток барнаульского Политеха, сообщает "КП-Барнаул". К делу может быть причастен бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин.

Манишина задержали 18 мая по делу об убийстве девушки в 1989 году.

На сайте Октябрьского районного суда Барнаула появилась информация о том, что Манишина (или его полного тезку) 18 мая заключили под стражу.

"Есть неофициальная информация, что он признался в 11 убийствах в Барнауле и 26 в одном из районов Алтайского края, где раньше проживал. Но это лишь то, что говорят в деревне, это нельзя утверждать", - сообщили источники "Комсомолки".

Мужчину задержали в селе Шадрино, где он жил с семьей.

"В то же время другие наблюдатели указывают, что пока говорить о том, что был задержан именно «политеховский» маньяк, преждевременно. Но основания для проверки Манишина на причастность к убийствам абитуриенток, по их словам, есть", - сообщает "Банкфакс".

Напомним, пять абитуриенток: Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова - пропали в 2000 году. Им было по 16-17 лет. Позже в лесополосе сначала обнаружили разрезанные на квадратики вещи Киргизовой, последней из пропавших абитуриенток.

А еще через месяц в Калманском районе нашли ее останки. Затем нашли тела и других абитуриенток.