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Происшествия

Спустя 16 лет в сибирском психдиспансере брат нашел сестру

Девочка, потерявшая память, найдена родственниками спустя 16 лет после исчезновения. Несовершеннолетнюю Юлю обнаружили в Красноярске еще в 2003 году и поместили в психоневрологический диспансер.

Пропавшая 16 лет назад девушка нашлась в больнице.
Пропавшая 16 лет назад девушка нашлась в больнице.
vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Судя по распространенной волонтерами ориентировке, девочке тогда было 14−16 лет. Она не смогла сообщить о себе ничего, кроме имени. 16 лет она провела в психоневрологическом диспансере.

«В феврале 2019 года наша волонтерская организация начала масштабное распространение ориентировки по всей России, по всем поисковым отрядам. И вот наконец-результат. Новогоднее чудо!», — отметили в «Поиске пропавших детей-Красноярск».

На горячую линию волонтерского отряда в Красноярске поступил звонок, и мужчина взволнованным голосом сообщил, что в ориентировке на найденную 16 лет назад в Красноярске Юлю, он узнал свою сестру, пишет Тайга.инфо.

По словам волонтеров, Юля оказалась родом из Томска.

«Мы связались с сестрой Юли, она полностью подтвердила что это их пропавшая сестра, назвала имена остальных братьев и сестер, маму, папу и это полностью совпадает с теми сведениями, которые смогли узнать у найденной девочки», — пишут волонтеры.

Как она оказалась в Красноярске — пока неизвестно.

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