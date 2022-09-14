Спустя месяц показали видео первой аварии «собянинского» трамвая в Бийске

Происшествие с трамваем случилось 17 августа . Голубой «собянинский» электротранспорт столкнулся с газелью через неделю после выхода на линию. Видео показали в «Бийском рабочем».

Напомним, уже не новые трамваи привезли из Москвы в Барнаул в 2021. Часть из них передали Бийску.

В Наукограде транспорт отличился в первый же день: он сломался.