14 сентября
﻿
Происшествия

Спустя месяц показали видео первой аварии «собянинского» трамвая в Бийске

Происшествие с трамваем случилось 17 августа. Голубой «собянинский» электротранспорт столкнулся с газелью через неделю после выхода на линию. Видео показали в «Бийском рабочем».

Авария с "собянинским" трамваем.
Авария с "собянинским" трамваем.
"Бийский рабочий".

Напомним, уже не новые трамваи привезли из Москвы в Барнаул в 2021. Часть из них передали Бийску.

В Наукограде транспорт отличился в первый же день: он сломался.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость