Спустя месяц показали видео первой аварии «собянинского» трамвая в Бийске

Напомним, уже не новые трамваи привезли из Москвы в Барнаул в 2021. Часть из них передали Бийску.
В Наукограде транспорт отличился в первый же день: он сломался.
Происшествие с трамваем случилось 17 августа. Голубой «собянинский» электротранспорт столкнулся с газелью через неделю после выхода на линию. Видео показали в «Бийском рабочем».
Напомним, уже не новые трамваи привезли из Москвы в Барнаул в 2021. Часть из них передали Бийску.
В Наукограде транспорт отличился в первый же день: он сломался.
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