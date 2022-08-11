11 августа
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Жизнь

«Собянинский» трамвай сломался в первый день работы в Бийске

Долгожданный запуск «собянинских» трамваев в Бийске омрачился поломкой одного из них в первый же день работы. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

"Собянинский" трамвай
"Собянинский" трамвай
vk.com/incident_22

«В 17 часов на остановке „Котельный завод“ это „чудо“ сломалось. 25 минут ждали. Так и утолкал его следующий трамвай», — приводит газета слова одного из местных жителей.

Информацию о возникшей неполадке подтвердили в городской администрации. Пресс-служба мэрии уточнила, что технический сбой был устранен в течение получаса, после чего трамвай вернулся на линию.

Напомним, в Бийске выпустили на линию трамваи, привезенные в Алтайский край из Москвы. После техосмотра в город вышли пять «собянинских» вагонов, на маршруте № 1 и № 3.

В Барнауле трамваи из российской столицы вышли на линию еще 17 мая. И 19 мая один из них уже отметился в аварии.

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