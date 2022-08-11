«Собянинские» трамваи выпустили на линию в Бийске. В одном из них прокатился мэр

В Бийске выпустили на линию трамваи, привезенные в Алтайский край из Москвы. После техосмотра в город вышли пять «собянинских» вагонов, на маршруте № 1 и № 3.

В трамвае прокатился мэр Бийска Александр Студеникин. Он заметил, что несмотря на то, что московские вагоны примерно такого же возраста, что и бийские, но по «энергоэффективности имеют значительное преимущество».

К тому же старые московские трамваи в 2004 году прошли модернизацию и снабдились новым оборудованием — поэтому они расходуют энергии на 40% меньше.

«Трамваи возрастные, подобно нашим, но на ход и уровень шума как небо и земля отличаются от старых бийских вагонов. А расширенная зона для прохода пассажиров очень удобна для часа-пик», — оценил мэр.

Как пишет газета «Наш Бийск», с электротранспортом в городе все сложно: в течение пяти лет власти вместе с трамвайным управлением придумывали, как избежать банкротства.

Ситуацию удалось улучшить с помощью краевого бюджета — региональные власти дали 117 млн на погашение задоженностей.

Напомним, московские трамваи привезли в Бийск в конце мая.