До Бийска добрались «собянинские» трамваи

В Бийск прибыли синие Tatra T3 SU из Москвы. Горожане заметили, как их везут по городу.

«В наукоград прибыли „собянинские“ трамваи — списанные в столице вагоны, которые мэр Москвы передал Алтайскому краю. Напомним, Бийск получит пять трамваев», — сообщает паблик Бийск 22.

Напомним, о том, что трамваи из Москвы приедут в Бийск, стало известно в середине мая. Они будут перевозить пассажиров по 4, 5 и 7 маршрутам.

Перед запуском на линию трамваи также пройдут техническую проверку — есть шансы, что транспорт из Москвы запустят до конца лета.

В Барнауле «собянинские» трамваи вышли на линию 17 мая. И 19 мая один из них уже отметился в аварии.