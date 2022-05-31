31 мая
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Автоновости

До Бийска добрались «собянинские» трамваи

В Бийск прибыли синие Tatra T3 SU из Москвы. Горожане заметили, как их везут по городу.

До Бийска добрались "собянинские" трамваи
До Бийска добрались "собянинские" трамваи
Бийск 22

«В наукоград прибыли „собянинские“ трамваи — списанные в столице вагоны, которые мэр Москвы передал Алтайскому краю. Напомним, Бийск получит пять трамваев», — сообщает паблик Бийск 22.

Напомним, о том, что трамваи из Москвы приедут в Бийск, стало известно в середине мая. Они будут перевозить пассажиров по 4, 5 и 7 маршрутам.

Перед запуском на линию трамваи также пройдут техническую проверку — есть шансы, что транспорт из Москвы запустят до конца лета.

В Барнауле «собянинские» трамваи вышли на линию 17 мая. И 19 мая один из них уже отметился в аварии.

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