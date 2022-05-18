В Бийск привезут «собянинские» трамваи

В Бийске скоро появятся трамваи, привезенные из Москвы. Сейчас разрабатывается документация, необходимая для заключения контракта с перевозчиком, сообщает «Бийский рабочий».

Речь идет о трамваях, которые перевезли в Барнаул осенью 2021 года — часть из них предназначена для Бийска.

Сообщается, что доставка вагонов в Бийск затянулась в связи с ожиданием документации из Москвы.

Ожидается, что «татры» прибудут в Бийск в течение месяца — документы на них есть в распоряжении, муниципалитет и специалисты уже занимаются их оформлением.

Перед запуском на линию трамваи также пройдут техническую проверку — есть шансы, что транспорт из Москвы запустят до конца лета.

Напомним, 17 мая в Барнауле на маршруты вышли подаренные мэрией Москвы трамваи Tatra T3 SU.

Они будут перевозить пассажиров по 4, 5 и 7 маршрутам.