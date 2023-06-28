Спустя полгода нашли тело пропавшего британского актера в пустыне

Спустя полгода поисков обнаружено тело пропавшего британского актера Джулиана Сэндса. Его нашли в пустыне в Южной Калифорнии. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Тело актера нашли 24 июня на горе Лысая. Его останки обнажила группа туристов. Они сообщили шерифу города Фонтана о своей находке.

Тело передали в полицию для опознания. Было установлено, что это 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда.

Джулиан Сэндс пропал 13 января 2023 года. По словам его жены, актер ушел в поход в горы Сан-Гейбриел. В то время там была плохая погоды и существовала угроза схода лавины.

Мужчина перестал выходить на связь. Позже его пустой автомобиль обнаружили в районе гор.

С момента пропажи Джулиана Сэндса было организовано восемь поисково-спасательных операций, последняя из них прошла в июне.

Сэндс сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах. Наиболее известен ролями в картинах «Поля смерти», «Чернокнижник», «Девушка с татуировкой дракона» и «Покидая Лас-Вегас».