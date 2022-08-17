18 августа
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Происшествия

Спустя семь лет вынесли приговоры по делу об обрушении казармы, где погибли 24 десантника

Десяти фигурантам дела об обрушении казармы в поселке Светлый (Омская область) вынесли приговор спустя семь лет, сообщает ngs55.ru.

Суд
Суд
СС0

Расследование трагедии длилось пять лет, еще два года — судебный процесс.

Подсудимим вменили по несколько уголовных статей — в частности, ч. 2 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

При этом по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при введении строительных работ, повлекшее большие человечские жертвы») срок давности вышел в прошлом году.

К пяти годам условно и штрафу в 150 тыс. рублей суд приговорил Александра Савустьяа, экс-замруководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны.

К восьми годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей приговорили Александра Дорофеева, директора «РемЭксСтрой»; к семи годам колонии общего режима и штрау в 250 тыс. рублей — Дмитрия Баязова, бывшего руководителя проекта «РемЭксСтрой».

Владиславу Пархоменко, экс-заместителю командира войсковой части по тылу, назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф в 6 млн рублей. Кроме того, его лишили воинского звания.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Евгения Криворучко — старшего инженера технадзора РУЗСК ЦВО — освободили от наказания по истечении срока давности. Ему могли назначить пять лет колонии.

По анологичной причине прекратили уголовное дело в отношении полковника Олега Пономарева. Соответствующее решение вынесли на закрытом заседании.

Помимо этого, Омский гарнизонный суд вынес приговор сотрудникам Спецстроя и его подразделений: Александру Дубинину — 6 лет колонии общего режима и штраф в 200 тыс. рублей, Игорю Титарева — 8 лет колонии общего режима и штраф в 300 тыс. рублей, а Григорию Годнюку — 6 лет колонии обшего режима и штраф в 200 тыс. рублей.

Напомним, в поселке Светлый 12 июля 2015 года обвалились перекрытия одной из секций четырехэтажной казармы учебного центра ВДВ. Под завалами оказались 42 десантника, 24 из них погибли.

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