Спутник наблюдения «увернулся» в космосе от столкновения с аппаратом Маска

Как отметило Европейское космическое агентство (ЕКА) в Twitter, для этого спутник включил двигатели и перешел на более высокую орбиту.
Маневр уклонения был осуществлен впервые в истории ЕКА.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить землян широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась в феврале 2018 года с выводом на орбиту двух тестовых спутников — Tintin-A и Tintin-B, пишет bfm.ru. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников.
SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 млрд долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
Первые 60 спутников Starlink апущены в мае.
Космические столкновения
Ранее представитель ЦНИИмаша (головной научный институт «Роскосмоса») Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.