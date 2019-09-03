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Происшествия

Спутник наблюдения «увернулся» в космосе от столкновения с аппаратом Маска

Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщает РИА Новости.

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

Как отметило Европейское космическое агентство (ЕКА) в Twitter, для этого спутник включил двигатели и перешел на более высокую орбиту.

Маневр уклонения был осуществлен впервые в истории ЕКА.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить землян широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась в феврале 2018 года с выводом на орбиту двух тестовых спутников — Tintin-A и Tintin-B, пишет bfm.ru. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников.

SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 млрд долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Первые 60 спутников Starlink апущены в мае.

Космические столкновения

Ранее представитель ЦНИИмаша (головной научный институт «Роскосмоса») Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

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