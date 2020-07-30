Спящую пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море

На Кубани пятилетнюю девочку унесло на надувном матрасе в открытое море.

Инцидент произошел днем 29 июля на Ясенской Косе. В МЧС поступил сигнал о том, что пятилетняя девочка на надувном матрасе в виде лебедя оказалась в акватории Азовского моря и отцу не удается ее спасти, пишет Lenta.ru.

Спасатели обнаружили ребенка в трех километрах от берега, они подняли девочку на борт катера вместе с отцом, который пытался догнать матрас вплавь. Ребенок все это время спал на матрасе.

Медицинская помощь девочке не потребовалась. В спасательной операции были задействованы 10 человек и 5 единиц техники, сообщает МЧС.

Место произошедшего является запрещенным для купания.