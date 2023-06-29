Сразу два крупных пожара произошли ночью в алтайском городе.

Первое возгорание случилось в половине первого ночи в частном секторе на ул. Анатолия.
Пожар охватил надворные постройки и ГАЗель, огонь мог перекинуться на соседние строения.
Площадь возгорания составила 240 кв. м. Пожарные вынесли из очага газовый баллон, предотвратив взрыв.
Тушением занимались 15 человек и шесть единиц техники. Никто не пострадал.
Второй пожар случился около четырех утра на ул. Камышинская. Горел частный жилой дом, надворные постройки и гараж.
Огонь уничтожил автомобиль "Хонда" и мог перекинуться на соседние постройки.
Площадь возгорания была 200 кв. м. Тушением занимались 10 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал.
Причины пожаров выясняют.
Ранее в Барнауле жильцов пятиэтажки разбудил пожар в соседней квартире.