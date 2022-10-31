Сразу две дорожные аварии произошли за час в алтайских городах

О первом ДТП сообщил «Инцидент Барнаул» в 16:34. Три машины попали в аварию на Павловском тракте.
У первого автомобиля помято крыло. У другого пострадала одна часть переда со стороны колеса.
Третий автомобиль не попал в кадр. Очевидцы сообщают, что она стояла за эвакуатором, у нее помята левая часть.
Через некоторое время Telegram-канал «В курсе 22» опубликовал видео, на котором запечатлено второе ДТП на Бийской трассе.
В кювет съехал грузовой автомобиль.
Причины обеих аварий не известны. Есть ли пострадавшие — не уточняется.
Ранее автомобилисты предупредили о гололеде и снеге на трассе 31 октября.