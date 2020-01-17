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17 января
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Происшествия

Две лавины почти одновременно обрушились на Чуйский тракт

17 января на двух участках Чуйского тракта в Горном Алтае сошли лавины, сообщает uprdoraltay.ru.

В горах Алтая лавиноопасно.
В горах Алтая лавиноопасно.
04.mchs.gov.ru/

Одна из лавин сошла на участке подъезда к Горно-Алтайску, другая — в Шебалинском районе возле села Камлак.

Сообщается, что сециализированная техника в течение часа обеспечила проезд по участкам в реверсивном режиме. Еще через два часа покрытие было полностью расчищено.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Трасса Р-256 «Чуйский тракт» закрыта для большегрузного транспорта и автобусов на участке от Новоалтайска до Бийска с 17:00. Трасса А-322 с 16:00 закрыта для всех видов транспорта.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7−962−815−98−69.

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