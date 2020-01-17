Две лавины почти одновременно обрушились на Чуйский тракт

Одна из лавин сошла на участке подъезда к Горно-Алтайску, другая — в Шебалинском районе возле села Камлак.
Сообщается, что сециализированная техника в течение часа обеспечила проезд по участкам в реверсивном режиме. Еще через два часа покрытие было полностью расчищено.
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Трасса Р-256 «Чуйский тракт» закрыта для большегрузного транспорта и автобусов на участке от Новоалтайска до Бийска с 17:00. Трасса А-322 с 16:00 закрыта для всех видов транспорта.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: