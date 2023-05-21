Сразу несколько крупных пожаров бушевало в Алтайском крае

Сразу с несколькими крупными пожарами боролись спасатели в Алтайском крае 20 мая. Возгорания потушили в Змеиногорске, Первомайском районе и Барнауле. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Змеиногорск

Масштабный пожар произошел в Змеиногорске. По улице Мельничная горело одноэтажное здание, предназначенное для магазина. Мощное пламя охватило почти все здание.

Площадь пожара составила около 400 кв. м. Возгорание тушили 32 человека личного состава и пять автоцистерн. Также работало два звена газодымозащитной службы.

Пострадавших нет. Причины пожара уточняются.

Барнаул

Второй пожар застал врасплох жителей переулка Корчагина. Горели частный дом и надворные постройки.

Возгорание локализовали на площади около 100 кв.м. На месте работали 19 пожарных.

В пожаре никто не пострадал, причины возгорания уточняются.

Первомайский район

Страшный пожар произошел в поселке Казачий. Загорелись пиломатериалы на открытой площадке. Пламя рисковало охватить большую площадь из-за сухой ветреной погоды.

На место происшествия прибыли 38 человек личного состава, 14 единиц пожарной техники, а также оперативная группа регионального ГУ МЧС. Пожарные развернули два боевых участка для тушения огня.

"Площадь пожара на момент локализации, когда распространение огня было остановлено, составила порядка 1000 кв. м", - сообщают в ведомстве.

Пожар было трудно потушить из-за сухого ветра и отсутствия источников воды на территории пилорамы.

Несмотря на все сложности, погибших и пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.