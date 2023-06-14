Сразу трех змей поймал бесстрашный молодой человек на берегу Оби

Это случилось в Новосибирске.
Он сидел на берегу Оби с отцом и его знакомым, пишет НГС. И тут они увидели, как неподалеку плывет полностью черная змея — гадюка. Ну а потом в "коллекцию" добавились ужи.
О судьбе пресмыкающихся не сообщается.
Между тем при встрече со змеей лучше отойти подальше и не трогать ее. Если ее беспокоить, то она может встать в стойку и укусить.
Ранее змея укусила ребенка в парке в Барнауле. Управляющий парком Владислав Вакаев предполагает, что это была гадюка. Змея укусила ребенка в конце центральной аллеи в районе экотропы. Пострадавшего доставили в больницу, угрозы жизни нет.