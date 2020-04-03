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Происшествия

Сразу у двух генералов МВД прошли обыски

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника Следственного департамента МВД России генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова, Александра Красовского и старшего следователя по особо важным делам СК МВД России Александра Брянцева, пишет РИА Новости.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Постановление о возбуждении дела подписал 1 апреля лично председатель СК Александр Бастрыкин. Оно расследуется по части 3 статьи статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Из материалов следует, что в апреле 2019 года подозреваемые с целью получения вознаграждения изъяли уголовное дело в отношении находящегося в СИЗО владельца компании Optima Development Альберта Худояна.

Он обвинялся в мошенничестве — хищении у компании «Мэнэфилд Икзэкьютив Лимитед» права долгосрочной аренды трех земельных участков в Москве. Бирюков написал докладные записки своему начальнику, замминистра Александру Романову о том, что дело Худояна необходимо передать в следственный департамент МВД России.

Дело передали Брянцеву. В октябре прошлого года Бирюков, Красовский и Брянцев ходатайствовали о переводе Худояна под домашний арест, что и сделал Тверской суд Москвы в ноябре прошлого года.

В результате с трех земельных участков сняли арест и вернули Худояну. Их стоимость оценивается в сумму не менее 2,2 миллиарда рублей.

У всех троих сотрудники ФСБ провели обыск по месту жительства.

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