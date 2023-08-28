Средневековый монастырь погребло под оползнем

Склон близстоящей горы обрушился на обитель с высоты 200 м. Земля почти полностью накрыла монастырь, который расположен в узком известняковом ущелье.

Однако никакого вреда строениям оползень не принес. Люди также не пострадали, передает "Вестник Кавказа".

После инцидента на место приехали спасатели, правоохранители и местные власти. За работу примутся и геологи. Попасть в монастырь пока нельзя.

В этом месте первая монашеская община появилась в VI веке. Основателем стал монах Шио - один из тринадцати ассирийских отцов, прибывших в Грузию как христианские миссионеры.

Ранее из-за взрывов на АЗС пострадали 58 человек, больше половины из них - пожарные.