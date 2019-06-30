ГИБДД предупреждает автомобилистов о затоплении федеральной трассы «Сибирь»

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на сложную паводковую ситуацию в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области.
Из-за резкого подъема уровня воды закрыт участок с 1477 по 1497 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск). Движение закрыто для всех видов транспорта.
В ГИБДД по Алтайскому краю рекомендует водителям по возможности отложить поездки по затопленному участку трассы.
В случае крайней необходимости предусмотрен объезд. Автомобилистам необходимо двигаться по маршруту: Тайшет — Лесогорск — Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй» — Братский район — Тулун.
Напомним: в Иркутской области сложилась сложная паводковая ситуация. В сибирский регион 30 июня прибыл президент Владимир Путин. Он провел совещание с руководителями федеральных и региональных министерств и дал целый ряд конкретных поручений.