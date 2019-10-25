Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Срок ликвидации аварии на ТЭЦ в алтайском городе назвали власти

Около суток потребуется на то, чтобы полностью ликвидировать последствия аварии на ТЭЦ в алтайском городе Яровое.

ТЭЦ в городе Яровое.
ТЭЦ в городе Яровое.
Олег Богданов

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в данный момент ремонтная бригада ТЭЦ готовится к проведению работ. Они начнутся как только остынет котел .

Глава города Виталий Самобочий доложил губернатору Виктору Томенко, что сейчас многоквартирные дома и социальные объекты еще отапливаются. Для этого используется теплоноситель из баков-аккумуляторов ТЭЦ.

«Социальные объекты мы отключим от отопления в последнюю очередь. Подачу теплоносителя в многоквартирные дома в настоящее время перекрываем. Сейчас у нас температура атмосферного воздуха +6 градусов Цельсия, в таких условиях температура в многоквартирных домах до вечера не будет снижаться значительно», — сказал градоначальник.

Напомним, утром 25 октября по причине нарушений в работе котельного оборудования произошла остановка ТЭЦ Ярового.

С учетом прогнозируемого срока завершения работ по устранению порыва запустить котел планируется во второй половине дня 26 октября, уточняют в краевом правительстве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость