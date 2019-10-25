Срок ликвидации аварии на ТЭЦ в алтайском городе назвали власти

Около суток потребуется на то, чтобы полностью ликвидировать последствия аварии на ТЭЦ в алтайском городе Яровое.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в данный момент ремонтная бригада ТЭЦ готовится к проведению работ. Они начнутся как только остынет котел .

Глава города Виталий Самобочий доложил губернатору Виктору Томенко, что сейчас многоквартирные дома и социальные объекты еще отапливаются. Для этого используется теплоноситель из баков-аккумуляторов ТЭЦ.

«Социальные объекты мы отключим от отопления в последнюю очередь. Подачу теплоносителя в многоквартирные дома в настоящее время перекрываем. Сейчас у нас температура атмосферного воздуха +6 градусов Цельсия, в таких условиях температура в многоквартирных домах до вечера не будет снижаться значительно», — сказал градоначальник.

Напомним, утром 25 октября по причине нарушений в работе котельного оборудования произошла остановка ТЭЦ Ярового.

С учетом прогнозируемого срока завершения работ по устранению порыва запустить котел планируется во второй половине дня 26 октября, уточняют в краевом правительстве.