Срубил бабла и «раскололся». Начальник алтайского лесничества брал скромные взятки, но все равно попал под статью

Андрей Никифоров (здесь и далее имена изменены — прим. Ред.), один из специалистов лесничества в Ключевском районе придумал коррупционную схему. Позволял без документов вывозить сухостойные деревья из леса. Конечно, за вознаграждение. Причем, сумма его была довольно символической. Как это привело сразу к двум уголовным делам, нам рассказал следователь Кулундинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Дмитрий Черепанов.

Роман Морозов и Сергей Шилов, жители Михайловского района, решили поправить свое материальное положение. Выход нашли простой — продавать дрова в родном селе.

Застал Морозова и Шилова незаконной вырубкой сухостойных деревьев как раз Никифоров, в чьи обязанности входили регулярные проверки в лесничестве.

Это случилось в сентябре 2019 года. Мужчины быстро сориентировались и предложили сотруднику лесничества вознаграждение, если тот не станет привлекать их к ответственности. Причем, судя по всему, схема должна была функционировать долго.

«Что интересно, Морозов и Шилов между собой не сговаривались о том, чтобы предложить вознаграждение. Каждый сделал это отдельно. Никифоров назвал свои условия: один кузов сухостойной древесины, который они вывезут из лесничества, будет стоить тысячу рублей. Позже подозреваемый объяснил нам, почему установил такую, на первый взгляд, скромную сумму», — говорит Дмитрий Черепанов.

И дело пошло.

На проспекте Ленина срубили деревья. Анна Зайкова , altapress.ru.

«Никифоров сказал, что деньги нужно переводить ему на карту, привязанную к мобильному телефону. С 2019 по 2020 год от каждого он получил примерно по 30 тыс. рублей», — продолжает следователь.

Позже схему подхватили и другие «будущие предприниматели».

Наручники. СС0

Черепанов вспоминает: «Уже во время оперативно-розыскных мероприятий, когда правоохранительные органы выявили первый факт взятки, быстро нашелся и второй. Оказалось, что чуть позже, в период с 2020 по 2021 год Никифоров получил взятки от других лиц за то же самое — разрешение без соответствующих документов вывозить сухостойные деревья».

Правда, следующие нарушители суммарно заплатили Никифорову больше. Один примерно 50 тыс. рублей, другой — около 70 тыс. рублей.

Дмитрий Черепанов говорит: «Сколько кузовов с сухостойными деревьями удалось вывести из лесничества за все это время, точно сказать сложно. Но, изучая расчетный счет подозреваемого, мы увидели, что за день перечисления могли быть и по 5, и по 10 тыс. рублей».

Зарплата , деньги , карточка. СС0

Служители порядка заинтересовались этим после одной из проверок, начались разбирательства.

Сотрудник лесничества, бравший взятки, «раскололся» быстро. Правоохранителям было достаточно объяснить, что имеются доказательства. Так, Никифоров рассказал не только о себе, но и всех тех, кто переводил ему деньги.

«Он также объяснил, почему установил цену в тысячу рублей за кузов. Сказал, что, поскольку лес — прибыльное место, заинтересованных в его ресурсах может быть очень много. С другой стороны, если бы он брал больше, то мог вызвать подозрения гораздо быстрее», — вспоминает Дмитрий Черепанов.

Следственный комитет , поисковая операция. Анна Зайкова

Сами взяткодатели тоже долго не сопротивлялись. Доказательств своей невиновности предъявить сотрудникам органов не смогли.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения по соответствующим статьям. Наказание им назначит суд.