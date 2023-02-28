28 февраля
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Происшествия

Срубил бабла и «раскололся». Начальник алтайского лесничества брал скромные взятки, но все равно попал под статью

Андрей Никифоров (здесь и далее имена изменены — прим. Ред.), один из специалистов лесничества в Ключевском районе придумал коррупционную схему. Позволял без документов вывозить сухостойные деревья из леса. Конечно, за вознаграждение. Причем, сумма его была довольно символической. Как это привело сразу к двум уголовным делам, нам рассказал следователь Кулундинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Дмитрий Черепанов.

Топор.
Топор.
СС0

Роман Морозов и Сергей Шилов, жители Михайловского района, решили поправить свое материальное положение. Выход нашли простой — продавать дрова в родном селе.

Застал Морозова и Шилова незаконной вырубкой сухостойных деревьев как раз Никифоров, в чьи обязанности входили регулярные проверки в лесничестве.

Это случилось в сентябре 2019 года. Мужчины быстро сориентировались и предложили сотруднику лесничества вознаграждение, если тот не станет привлекать их к ответственности. Причем, судя по всему, схема должна была функционировать долго.

«Что интересно, Морозов и Шилов между собой не сговаривались о том, чтобы предложить вознаграждение. Каждый сделал это отдельно. Никифоров назвал свои условия: один кузов сухостойной древесины, который они вывезут из лесничества, будет стоить тысячу рублей. Позже подозреваемый объяснил нам, почему установил такую, на первый взгляд, скромную сумму», — говорит Дмитрий Черепанов.
И дело пошло.

На проспекте Ленина срубили деревья.
На проспекте Ленина срубили деревья.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Никифоров сказал, что деньги нужно переводить ему на карту, привязанную к мобильному телефону. С 2019 по 2020 год от каждого он получил примерно по 30 тыс. рублей», — продолжает следователь.

Позже схему подхватили и другие «будущие предприниматели».

Наручники.
Наручники.
СС0

Черепанов вспоминает: «Уже во время оперативно-розыскных мероприятий, когда правоохранительные органы выявили первый факт взятки, быстро нашелся и второй. Оказалось, что чуть позже, в период с 2020 по 2021 год Никифоров получил взятки от других лиц за то же самое — разрешение без соответствующих документов вывозить сухостойные деревья».

Правда, следующие нарушители суммарно заплатили Никифорову больше. Один примерно 50 тыс. рублей, другой — около 70 тыс. рублей.

Дмитрий Черепанов говорит: «Сколько кузовов с сухостойными деревьями удалось вывести из лесничества за все это время, точно сказать сложно. Но, изучая расчетный счет подозреваемого, мы увидели, что за день перечисления могли быть и по 5, и по 10 тыс. рублей».

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка.
СС0

Служители порядка заинтересовались этим после одной из проверок, начались разбирательства.

Сотрудник лесничества, бравший взятки, «раскололся» быстро. Правоохранителям было достаточно объяснить, что имеются доказательства. Так, Никифоров рассказал не только о себе, но и всех тех, кто переводил ему деньги.

«Он также объяснил, почему установил цену в тысячу рублей за кузов. Сказал, что, поскольку лес — прибыльное место, заинтересованных в его ресурсах может быть очень много. С другой стороны, если бы он брал больше, то мог вызвать подозрения гораздо быстрее», — вспоминает Дмитрий Черепанов.

Следственный комитет, поисковая операция.
Следственный комитет, поисковая операция.
Анна Зайкова

Сами взяткодатели тоже долго не сопротивлялись. Доказательств своей невиновности предъявить сотрудникам органов не смогли.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения по соответствующим статьям. Наказание им назначит суд.

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