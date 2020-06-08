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Происшествия

США обвиняют диджея из Кузбасса в отмывании более $1 млн

В Германии по запросу США арестован диджей из Кузбасса Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Американская сторона требует его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

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Музыкант был арестован семь дней назад. По словам авторов текста, личность Казначеева «была украдена и использована для преступной деятельности».

По данным ТАСС, Казначеева обвиняют в отмывании более $1 млн в так называемом даркнете в период с 2010 года по 2020 год.

Казначеев был арестован на основании ордера, выданного судом одного из 24 округов штата Мэриленд 9 декабря 2019 года. По данным американских правоохранителей, Казначеев «с 2010 года отмывал доходы, полученные преступным путем» и при этом «действовал сознательно».

Сейчас Казначеев находится в германской тюрьме.

Музыкант вину категорически отвергает. По его словам, никого из предполагаемых соучастников он не знает и не имеет никакого отношения к инкриминируемым ему преступлениям, пишет polit.ru.

Также Казначеев утверждает, что в деле указаны не его ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете).

Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе в Кемеровской области. Он создает электронную музыку под псевдонимом Guttersnipe.

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