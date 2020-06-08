США обвиняют диджея из Кузбасса в отмывании более $1 млн

Музыкант был арестован семь дней назад. По словам авторов текста, личность Казначеева «была украдена и использована для преступной деятельности».
По данным ТАСС, Казначеева обвиняют в отмывании более $1 млн в так называемом даркнете в период с 2010 года по 2020 год.
Казначеев был арестован на основании ордера, выданного судом одного из 24 округов штата Мэриленд 9 декабря 2019 года. По данным американских правоохранителей, Казначеев «с 2010 года отмывал доходы, полученные преступным путем» и при этом «действовал сознательно».
Сейчас Казначеев находится в германской тюрьме.
Музыкант вину категорически отвергает. По его словам, никого из предполагаемых соучастников он не знает и не имеет никакого отношения к инкриминируемым ему преступлениям, пишет polit.ru.
Также Казначеев утверждает, что в деле указаны не его ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете).
Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе в Кемеровской области. Он создает электронную музыку под псевдонимом Guttersnipe.