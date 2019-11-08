Ссора в барнаульской коммуналке обернулась жестоким убийством

Преступление было совершено ночью 26 апреля этого года, когда два соседа по коммуналке распивали спиртное.
Во время застолья один из мужчин нанес телесное повреждение другому. Второй мужчина был вынужден обратиться в медицинское учреждение, но госпитализация ему не потребовалась.
«Вернувшись домой, подсудимый решил отомстить соседу. Войдя к нему в комнату он, имеющимся топором, нанес несколько ударов по голове потерпевшего. От полученных травм сосед скончался на месте происшествия», — добавляют в СКР.
Свою вину злоумышленник признал. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.