Стало известно, почему Boeing задержали в Барнауле на 12 часов

Стекло треснуло со стороны командира воздушного судна. Разгерметизации салона и кабины пилотов удалось избежать.
На борту воздушного судна находились 7 членов экипажа и 125 пассажиров, из них 2 детей.
Самолет сел в 5:25. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Следователи осматривают Boeing.
zapsib-sut.sledcom.ru
Следователи опрашивают членов экипажа и осматривают судно.
Ранее сообщалось, что вылет задержан, по данным авиакомпании, до 19:00 (15:00 мск) в связи с ожиданием резервного борта.