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Происшествия

Стало известно, почему Boeing задержали в Барнауле на 12 часов

У пассажирского Boeing 737−800 авиакомпании «Аэрофлот» маршрута Москва — Барнаул на подлете в аэропорт прибытия треснуло лобовое стекло, рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Стекло треснуло со стороны командира воздушного судна. Разгерметизации салона и кабины пилотов удалось избежать.

На борту воздушного судна находились 7 членов экипажа и 125 пассажиров, из них 2 детей.

Самолет сел в 5:25. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Следователи осматривают Boeing.
Следователи осматривают Boeing.
zapsib-sut.sledcom.ru

Следователи опрашивают членов экипажа и осматривают судно.

Ранее сообщалось, что вылет задержан, по данным авиакомпании, до 19:00 (15:00 мск) в связи с ожиданием резервного борта.

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