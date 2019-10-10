Стало известно, почему Boeing задержали в Барнауле на 12 часов

У пассажирского Boeing 737−800 авиакомпании «Аэрофлот» маршрута Москва — Барнаул на подлете в аэропорт прибытия треснуло лобовое стекло, рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Стекло треснуло со стороны командира воздушного судна. Разгерметизации салона и кабины пилотов удалось избежать.

На борту воздушного судна находились 7 членов экипажа и 125 пассажиров, из них 2 детей.

Самолет сел в 5:25. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Следователи осматривают Boeing. zapsib-sut.sledcom.ru

Следователи опрашивают членов экипажа и осматривают судно.

Ранее сообщалось, что вылет задержан, по данным авиакомпании, до 19:00 (15:00 мск) в связи с ожиданием резервного борта.