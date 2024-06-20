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Происшествия

Стала известна новая версия смерти школьницы, которая якобы скончалась от конфет

Девочку могли заморить голодом, сообщает «КП-Новосибирск».

Ученица начальной школы, с виду абсолютно здоровый ребенок, внезапно скончалась. Мама девочки заявила, что это несчастный случай: якобы она съела много конфет на голодный желудок.

А в родительский чат, где ей выражали соболезнования, добавила, что у ребенка была аллергия на сладости. Девочка нашла конфеты, в тихую съела и умерла от анафилактического шока.

Однако вскоре стало известно, что смерть произошла не от сладостей и аллергии на них, а от истощения и истязания.

Источники рассказали, что мать на три дня уехала в командировку и оставила под присмотром супружеской пары. По какой-то причине те решили, что девочку надо спасать от дьявола. Ребенка морили голодом, поили только молоком и били крапивой, "выгоняя из нее бесов", Мама школьницы эту информацию комментировать не хочет.

Позже выяснилось, что супружескую пару задержали. Преступникам уже избирают меру пресечения.

В СК РФ по Новосибирской области официально прокомментировали ситуацию: с 14 по 17 июня 2024 года обвиняемые присматривали за малолетней в одном из сел Новосибирского района. Супруги неоднократно применяли в отношении ребенка физическое и психическое насилие — причиняли телесные повреждения и лишали ищи. После этого девочка потеряла сознание и была госпитализирована в медицинское учреждение, где она скончалась.

Ранее россиян массово госпитализировали с подозрением на ботулизм.

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