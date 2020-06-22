Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июня 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Стала известна причина гибели мальчика, пропавшего в селе на Алтае

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти девятилетнего мальчика, сообщает региональный СК.

Трансформаторная подстанция в п.Кулунда
Трансформаторная подстанция в п.Кулунда
архив компании ОАО "Алтайкрайэнерго"

Напомним, 20 июня мальчик пропал в селе Заводское, его тело нашли вечером 21 июня.

«В вечернее время двое несовершеннолетних детей ушли на улицу из дома в одном из сел Троицкого района, однако домой 9-летний ребенок не вернулся. После усиленных поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено на трансформаторной подстанции со следами ожогов в области головы, груди, рук», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по делу, устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость