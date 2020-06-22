Стала известна причина гибели мальчика, пропавшего в селе на Алтае

Напомним, 20 июня мальчик пропал в селе Заводское, его тело нашли вечером 21 июня.

«В вечернее время двое несовершеннолетних детей ушли на улицу из дома в одном из сел Троицкого района, однако домой 9-летний ребенок не вернулся. После усиленных поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено на трансформаторной подстанции со следами ожогов в области головы, груди, рук», — рассказали в СК.