Стала известна причина гибели мальчика, пропавшего в селе на Алтае

Напомним, 20 июня мальчик пропал в селе Заводское, его тело нашли вечером 21 июня.
«В вечернее время двое несовершеннолетних детей ушли на улицу из дома в одном из сел Троицкого района, однако домой 9-летний ребенок не вернулся. После усиленных поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено на трансформаторной подстанции со следами ожогов в области головы, груди, рук», — рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по делу, устанавливают обстоятельства гибели ребенка.