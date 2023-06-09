Стали известны имя, возраст и регион проживания россиянина, которого растерзала акула. Подробности ЧП

Стала известна личность россиянина, которого накануне растерзала акула в Хургаде на глазах у десятков очевидцев.

Погибший — 23-летний Владимир Попов. Он проживал в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором и имел свое индивидуальное предприятие (ИП), сообщает Mash.

С ним в пляжной стране отдыхала его девушка. Ей удалось спастись чудом, указывает LIFE.

Что произошло

В месте, куда приплыла акула, часто плавали дети — потому что там стояли детские горки. Это все произошло недалеко от спуска в море, рядом с лестницей, по которой все отдыхающие шли в воду, пишет "КП".

В какой-то момент показалась акула, она тут же цапнула парня. Он попытался уплыть от нее, но не смог. Она сразу его раскусила, ноги всплыли быстро.

А тело она таскала часа два — постоянно утаскивала его под воду.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла рядом с самым популярным пляжем в городе Dream Beach. На данный момент в море никого не пускают, а плавники акул отдыхающие заметили и на соседних пляжах.

Генконсульство РФ в Хургаде призвало туристов следовать местным запретам о купании и дайвинге.

Между тем тупорылая акула насмерть загрызла туристку. Гражданка США погибла на Багамских островах.