30 июля
﻿
Происшествия

Стали известны подробности атаки беспилотников на Москву

В ночь на 30 июля несколько беспилотников атаковали Москву. Два из них попали в башни "Москва-Сити". Подробности произошедшего - в материале altapress.ru.

Атака беспилотников на Москву
Атака беспилотников на Москву
Telegram-канал "112"

Что произошло?

По данным Минобороны, в ночь на 30 июля три беспилотника попытались атаковать Москву. В результате силы ПВО уничтожили один из них в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Потеряв управление, дроны упали на территории "Москва-Сити" и повредили две башни. В здании "IQ-квартал" оказались выбиты стекла окон на уровне 5-6 этажа. Также пострадало остекление с первого по четвертый этажи в башне "Око-2".

Есть ли пострадавшие?

Да, один человек пострадал. Предположительно, это охранник одной из башен, в которую врезался беспилотник. Жертв нет.

После ЧП из зданий комплекса "Москва-Сити" всех людей спешно эвакуировали

Каки происшествие повлияло на работу аэропортов?

Из-за происшествия временно закрылся столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была снова возобновлена.

Также временно были запрещены полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость