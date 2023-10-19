Стали известны подробности аварии на пр. Красноармейском

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее в трамвайную остановку на пр. Красноармейском в Барнауле снова влетел автомобиль.
70-летний водитель Nissan Almera въехал в недавно установленный на трамвайной остановке забор, сообщает "Инцидент Барнаул".
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее в трамвайную остановку на пр. Красноармейском в Барнауле снова влетел автомобиль.
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