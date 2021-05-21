Стали известны подробности ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
«Имеются погибшие. В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается», — пояснили изданию в Следственном комитете.
Таганрогский водоканал назвал причину гибели людей — это выброс метана.
Сначала было известно о семерых погибших. Пятеро человек были доставлены в больницу в различной степени тяжести. На месте работали спасатели, они вели поиски еще пятерых рабочих.
На данный момент в мэрии говорят о десяти рабочих, которые погибли в результате происшествия, сообщает портал «Москва 24».
«Количество погибших увеличилось до 10 человек, восемь человек в больнице, пятеро из них в реанимации, трое человек — в состоянии средней степени тяжести», — уточнил мэр Таганрога Андрей Лисицкий.