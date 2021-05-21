Стали известны подробности ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Авария произошла на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Во время очистки коллектора отравились рабочие таганрогского «Водоканал». Есть погибшие. Об этом сообщают ТАСС и RT .

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Имеются погибшие. В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается», — пояснили изданию в Следственном комитете.

Из-за ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом погибли рабочие. СУ СК РФ по Ростовской области.

Таганрогский водоканал назвал причину гибели людей — это выброс метана.

Сначала было известно о семерых погибших. Пятеро человек были доставлены в больницу в различной степени тяжести. На месте работали спасатели, они вели поиски еще пятерых рабочих.

На данный момент в мэрии говорят о десяти рабочих, которые погибли в результате происшествия, сообщает портал «Москва 24».

Следственный комитет. Анна Зайкова