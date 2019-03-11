Стали известны подробности дерзкого нападения на таксиста в Барнауле

Фигурантами дела стали два ранее судимых жителя Барнаула. В начале июня 2018 года они попросили случайного прохожего вызвать им такси (чтобы у диспетчеров не осталось их номеров). Пока ждали машину, один из мужчин вытащил шнурок из своего кроссовка и передал напарнику.
Таксист приехал и повез клиентов на Восточный. В укромном месте сидевший сзади пассажир накинул шнурок на шею водителя и стал душить, а другой — удерживал его руки.
Когда водитель потерял сознание, его, посчитав мертвым, выбросили из машины на улицу.
Быстро покинуть место преступления не удалось: машина застряла в канаве, из которой авто пришлось выталкивать. Собираясь покинуть место преступления, оба увидели, что «убитый» водитель пытается встать.
Чтобы не оставлять свидетеля, преступники попытались сбить потерпевшего. Но он смог уклониться, и удар пришелся правой боковой стороной автомобиля. Потерпевший стал кричать о помощи, а преступники уехали на его машине. В салоне были документы потерпевшего, телефон и деньги. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Напомним, нападавших задержали спустя несколько дней в Новосибирской области. Одному из нападавших было 24 года, второму — 26. Обоим грозит лишение свободы до 10 лет.