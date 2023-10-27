28 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Стали известны подробности ДТП на Власихинской

Сбитого пешехода госпитализировали, сообщает "В Курсе 22".

Пешеход.
Пешеход.
СС0

65-летний мужчина за рулем Suzuki Grand Vitara сбил девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали.

Ранее накануне утром на одной из самых оживленных улиц Барнаула сбили девушку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость