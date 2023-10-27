Стали известны подробности ДТП на Власихинской

65-летний мужчина за рулем Suzuki Grand Vitara сбил девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали.
Ранее накануне утром на одной из самых оживленных улиц Барнаула сбили девушку.
Сбитого пешехода госпитализировали, сообщает "В Курсе 22".
65-летний мужчина за рулем Suzuki Grand Vitara сбил девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали.
Ранее накануне утром на одной из самых оживленных улиц Барнаула сбили девушку.
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