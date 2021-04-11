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Происшествия

Стали известны подробности ДТП с участием школьного автобуса на Алтае

Подробности ДТП с участием школьного автобуса, произошедшего накануне в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

ДТП с участием школьного автобуса.
ДТП с участием школьного автобуса.
04.мвд.рф.

Авария произошла в Улаганском районе на автодороге «Акташ-Улаган-Балыктуюль».

«Предварительно установлено, что 53-водитель местный житель, управляя автомобилем ГАЗ 322132, при движении со стороны с. Улаган в сторону с. Акташ, не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, за рулем которого находился 31- летний житель районного центра», — уточняют в полиции.

ДТП с участием школьного автобуса.
ДТП с участием школьного автобуса.
04.мвд.рф.

В результате ДТП пострадавших нет. Водители транспортных средств были трезвые.

В отношении водителя автобуса вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда).

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