Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Стали известны подробности гибели мальчика в Новоалтайске «под колесами пьяной женщины»

Женщина, совершившая ДТП в результате которого погиб ребенок, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
vk.com/incident22.

Напомним, мальчик погиб в Новоалтайске, оказавшись между столбом и машиной с двумя женщинами.

«26 июля в 21:50 на улице Белоярская в районе дома № 167В женщина 1975 года рождения, управляя машиной Nissan Sunny, совершила наезд на пешехода — мальчика 2014 года рождения, который двигался по правой обочине», — рассказали в ведомстве.


Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и съехала с дороги. Погибший мальчик, как сообщали ранее, «был со своим братом».

В результате ребенок погиб на месте до приезда машины скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость