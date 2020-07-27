Стали известны подробности гибели мальчика в Новоалтайске «под колесами пьяной женщины»

Женщина, совершившая ДТП в результате которого погиб ребенок, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.

Напомним, мальчик погиб в Новоалтайске, оказавшись между столбом и машиной с двумя женщинами.

«26 июля в 21:50 на улице Белоярская в районе дома № 167В женщина 1975 года рождения, управляя машиной Nissan Sunny, совершила наезд на пешехода — мальчика 2014 года рождения, который двигался по правой обочине», — рассказали в ведомстве.



Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и съехала с дороги. Погибший мальчик, как сообщали ранее, «был со своим братом».

В результате ребенок погиб на месте до приезда машины скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.