Стали известны подробности гибели в Италии российской модели, любившей обнаженку

Как уточняется, подозрений в преднамеренном убийстве нет. Женщина, снимавшаяся для журналов, часто обнаженной, была обнаружена мертвой у южного побережья Сардинии.
Согласно рассказу выжившего фотографа, он приплыл с Федоровой на арендованной моторной лодке для проведения фотосессии. Потом пара решила искупаться, бросив якорь. Однако лодка сорвалась, и ее унесло течением. Женщина не смогла спастись.
О гибели модели ранее сообщила ее мать. Тело, скорее всего, будет кремировано, а прах вывезен на родину.