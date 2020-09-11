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Происшествия

Стали известны подробности гибели в Италии российской модели, любившей обнаженку

Как сообщает ТАСС, прокуратура города Кальяри на Сардинии конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу российской моделью Галиной Федоровой.

Яхта. Море
Яхта. Море
unsplash.com

Как уточняется, подозрений в преднамеренном убийстве нет. Женщина, снимавшаяся для журналов, часто обнаженной, была обнаружена мертвой у южного побережья Сардинии.

Согласно рассказу выжившего фотографа, он приплыл с Федоровой на арендованной моторной лодке для проведения фотосессии. Потом пара решила искупаться, бросив якорь. Однако лодка сорвалась, и ее унесло течением. Женщина не смогла спастись.

О гибели модели ранее сообщила ее мать. Тело, скорее всего, будет кремировано, а прах вывезен на родину.

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