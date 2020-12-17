Стали известны подробности гибели семьи из трех человек в коттедже на окраине Екатеринбурга

Трагедия случилась в поселке Совхозном на ул. Кичигинская, 6. Тела супругов и их дочери, погибших от угарного газа, увидел в окно их знакомый, о чем сообщил в дежурную часть. Информация об этом размещена в группе « Инцидент. Екатеринбург ».

Главная версия — отравление газом — подтвердилась. После обследования газового котла, который был установлен на цокольном этаже частного дома, где жила погибшая семья, специалисты обнаружили повреждение гофры, предназначенной для отвода продуктов горения.

Вероятно, из-за этого возникла серьезная утечка угарного газа. Сигнализация по какой-то причине была отключена, потому люди даже не догадывались, что им грозит смертельная опасность.

В «Екатеринбурггазе» подчеркнули, что с погибшими владельцами дома у них не было договора на обслуживание газового оборудования.

Ранее сообщалось, что семья купила коттедж незадолго до трагедии. Счастливые владельцы недвижимости заехали в злосчастный дом в сентябре. До этого там на протяжении четырех лет жила пожилая женщина. К слову, никаких неполадок с оборудованием у нее не было. Об этом «Инциденту» сообщил ее зять Андрей.

«Газовый котел проверяли летом, когда дом был выставлен нами на продажу. Приезжали газовики и проводили плановое обследование. Никаких повреждений обнаружено не было, оборудование было совершенно исправно. Странно, что не сработала сигнализация. Дом купила приличная семья с хорошим достатком», — рассказал мужчина.