Стали известны подробности инцидента с пьяными сибиряками и раненным бойцовским псом

В начале января в одном из районов Новосибирска случилось происшествие. Сотрудник ДПС выстрелил в стаффорширского бультерьера, который напал на него. Там же сопротивление пытались оказать его владельцы.

Владельцев собаки остановили патрулирующие улицу сотрудники ГИБДД. Как уточнили правоохранители, сибиряки ехали на автомобиле «ВАЗ-2112» в состоянии алкогольного опьянения. Животное было вместе с ними в салоне.



Водителя попросили предъявить документы, однако последовал отказ. Он попытался оказать сопротивление. В результате, на место происшествия вызвали дополнительный экипаж ДПС.



Когда с нарушителями начали разбираться, то 29-летняя пассажирка «ВАЗ» сняла поводок с пса и отпустила бультерьера на улицу.





«Находясь на улице без намордника, животное напало на одного из сотрудников ДПС. Для защиты жизни и здоровья, его напарник применил огнестрельное оружие и ранил собаку. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему оказали медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пьяных сибиряков доставили в отдел полиции.

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