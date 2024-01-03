3 января
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Происшествия

Стали известны подробности инцидента с пьяными сибиряками и раненным бойцовским псом

В начале января в одном из районов Новосибирска случилось происшествие. Сотрудник ДПС выстрелил в стаффорширского бультерьера, который напал на него. Там же сопротивление пытались оказать его владельцы.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Владельцев собаки остановили патрулирующие улицу сотрудники ГИБДД. Как уточнили правоохранители, сибиряки ехали на автомобиле «ВАЗ-2112» в состоянии алкогольного опьянения. Животное было вместе с ними в салоне.

Водителя попросили предъявить документы, однако последовал отказ. Он попытался оказать сопротивление. В результате, на место происшествия вызвали дополнительный экипаж ДПС.

Когда с нарушителями начали разбираться, то 29-летняя пассажирка «ВАЗ» сняла поводок с пса и отпустила бультерьера на улицу.



«Находясь на улице без намордника, животное напало на одного из сотрудников ДПС. Для защиты жизни и здоровья, его напарник применил огнестрельное оружие и ранил собаку. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему оказали медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пьяных сибиряков доставили в отдел полиции.

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