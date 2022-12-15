15 декабря
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Происшествия

Стали известны подробности инцидента с вертолетом «Алтайских авиалиний», повредившим хвостовой винт при взлете

Вертолет Ми-8Т «Алтайских авиалиний» повредил хвостовой винт при взлете в Томской области 14 декабря, сообщают в Восточном межрегиональном СУ на транспорте.

Вертолет Ми-8Т.
Вертолет Ми-8Т.
Восточное межрегиональное СУ на транспорте.

Напомним, инцидент произошел на посадочной площадке Пашня в Каргасокском районе. Вертолет выруливал с места стоянки и коснулся рулевым винтом наземного обогревателя, что вызвало серьезные повреждения.

На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. Никто не пострадал. Воздушное судно от полетов отстранили.

Пассажиров пересадили на другой вертолет, они добрались до пункта назначения. Уточняется, что Ми-8Т перевозил вахтовиков по маршруту «Пашня — Верхне-Салатское».

Томская и барнаульская транспортные прокуратуры организовали проверки исполнения законодательства о безопасности полетов. Также проводится доследственная проверка.

Ранее из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 в Сибири.

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