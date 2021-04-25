Стали известны подробности кровавого инцидента на охоте в Забайкалье

Речь идет о начальнике управления ФСИН, генерал-майоре внутренних войск Евгении Шихове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
«Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения», — указано в сообщении.
Ранее местные СМИ писали, что во время охоты был застрелен глава управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов.
По данным собеседника агентства, стрельбу учинил сторож охотничьего хозяйства, он был пьян. Он рассказал, что мужчина по каким-то причинам открыл огонь из дробовика. По словам источника, генерал умер на месте, а второй человек скончался по дороге в больницу.
При этом «Пятый канал» со ссылкой на источник заявлял, что два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов повздорили с местным егерем, когда тот потребовал у охотников документы.
Во время конфликта инспектор лесхоза открыл огонь.