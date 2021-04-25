25 апреля 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Стали известны подробности кровавого инцидента на охоте в Забайкалье

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России по Забайкальскому краю опровергает гибель начальника СИЗО № 1 Валерия Германа на охоте, в ходе которой погиб другой сотрудник ведомства.

Дичь. Весенняя охота.
Дичь. Весенняя охота.
СС0

Речь идет о начальнике управления ФСИН, генерал-майоре внутренних войск Евгении Шихове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

«Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения», — указано в сообщении.

Ранее местные СМИ писали, что во время охоты был застрелен глава управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов.

По данным собеседника агентства, стрельбу учинил сторож охотничьего хозяйства, он был пьян. Он рассказал, что мужчина по каким-то причинам открыл огонь из дробовика. По словам источника, генерал умер на месте, а второй человек скончался по дороге в больницу.

При этом «Пятый канал» со ссылкой на источник заявлял, что два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов повздорили с местным егерем, когда тот потребовал у охотников документы.

Во время конфликта инспектор лесхоза открыл огонь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость