9 ноября
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Происшествия

Стали известны подробности крушения вертолета Ми-2: погиб человек (обновлено)

В Костромской области при падении вертолета Ми-2 погиб один человек, сообщил ТАСС.

Свечи.
Свечи.
СС0

Крушение Ми-2 RA-14185 произошло при заходе на посадку. Как сообщили в издании, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Ранее стало известно, что на борту находилось пять человек: два врача с пациентом и два пилота. Кто именно погиб — не уточняется.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в Telegram-канале также заявил о пострадавших. По его поручению на место выехали пять бригад скоро помощи.

Глава области также отправился на место крушения.

Обновлено 22:59

При крушении вертолета Ми-2 в Костромской области погиб 67-летний Михаил Козлов, Mash в Telegram-канале.

Обновлено 22:48

Пилотом оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский, сообщает Telegram-канал Mash.

Обновлено 22:47

На борту Ми-2 после крушения погиб пациент, это подтвердили власти региона.

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