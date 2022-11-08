Стали известны подробности крушения вертолета Ми-2: погиб человек (обновлено)

Крушение Ми-2 RA-14185 произошло при заходе на посадку. Как сообщили в издании, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили травмы.
Ранее стало известно, что на борту находилось пять человек: два врача с пациентом и два пилота. Кто именно погиб — не уточняется.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в Telegram-канале также заявил о пострадавших. По его поручению на место выехали пять бригад скоро помощи.
Глава области также отправился на место крушения.
Обновлено 22:59
При крушении вертолета Ми-2 в Костромской области погиб 67-летний Михаил Козлов, Mash в Telegram-канале.
Обновлено 22:48
Пилотом оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено 22:47
На борту Ми-2 после крушения погиб пациент, это подтвердили власти региона.