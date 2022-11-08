Стали известны подробности крушения вертолета Ми-2: погиб человек (обновлено)

В Костромской области при падении вертолета Ми-2 погиб один человек, сообщил ТАСС .

Крушение Ми-2 RA-14185 произошло при заходе на посадку. Как сообщили в издании, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Ранее стало известно, что на борту находилось пять человек: два врача с пациентом и два пилота. Кто именно погиб — не уточняется.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в Telegram-канале также заявил о пострадавших. По его поручению на место выехали пять бригад скоро помощи.

Глава области также отправился на место крушения.

Обновлено 22:59 При крушении вертолета Ми-2 в Костромской области погиб 67-летний Михаил Козлов, Mash в Telegram-канале.

Обновлено 22:48 Пилотом оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский, сообщает Telegram-канал Mash.