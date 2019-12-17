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Происшествия

Стали известны подробности лобового ДТП на трассе Барнаул — Бийск

Несоблюдение правил дорожного движения привели к ДТП на алтайской трассе, в результате которого пострадала женщина, рассказали altapress.ru в региональной ГИБДД.

ДТП. Трасса Барнаул - Бийск
ДТП. Трасса Барнаул - Бийск
vk.com/incident22.

ДТП произошло в 07:50 утра на 244-м километре трассы Р256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, виновником аварии стал водитель 1997 года рождения, который управлял автомобилем Nissan Sunny.

Мужчина направлялся в сторону Барнаула, когда выехал на полосу встречного движения.

ДТП. Трасса Барнаул - Бийск
ДТП. Трасса Барнаул — Бийск
vk.com/incident22.

Там произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera, за рулем которого находилась женщина 1980 года рождения.

В результате ДТП женщина-водитель госпитализирована с травмами. Мужчине, судя по всему, если и потребовалась медицинская помощь, то она была оказана на месте происшествия.

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