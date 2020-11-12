Стали известны подробности массового ДТП в Барнауле

В 20:35 водитель на Honda Accord на пешеходном переходе при повороте направо в районе дома № 25 на ул. Ускова сбил 9-летнюю девочку. Она переходила дорогу по переходу на зеленый свет.
Ребенок получил травмы. Ей оказали помощь в горбольнице № 1, госпитализация не потребовалась.
С места происшествия мужчина поспешил скрыться. Спустя 55 минут на пересечении ул. Попова и Семенова он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Toyota Camry, а также Nissan Almera и Mazda CX-7.
Трое пассажиров Toyota (женщины 1991 и 1977 года рождения и мужчина 1972 года рождения) получили травмы. Медики оказали им помощь на месте.
Водителем Honda оказался мужчина 1989 года рождения, узнали в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские.
«В настоящее время в отношении него сотрудниками полиции назначено административное расследование, проводится проверка», — сообщили в городской Госавтоинспекции.
11 ноября около 16:00 в Новоалтайске произошло ЧП. Автомобиль на полной скорости врезался в кирпичную стену гаража.