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12 ноября 0°C
Происшествия

Стали известны подробности массового ДТП в Барнауле

За вечер 11 ноября один барнаульский водитель покалечил четырех человек и разбил три автомобиля, не считая своего. Подробности массовой аварии рассказали в барнаульской ГИБДД.

Массовое ДТП в Барнауле.
Массовое ДТП в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

В 20:35 водитель на Honda Accord на пешеходном переходе при повороте направо в районе дома № 25 на ул. Ускова сбил 9-летнюю девочку. Она переходила дорогу по переходу на зеленый свет.

Ребенок получил травмы. Ей оказали помощь в горбольнице № 1, госпитализация не потребовалась.

С места происшествия мужчина поспешил скрыться. Спустя 55 минут на пересечении ул. Попова и Семенова он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Toyota Camry, а также Nissan Almera и Mazda CX-7.

Трое пассажиров Toyota (женщины 1991 и 1977 года рождения и мужчина 1972 года рождения) получили травмы. Медики оказали им помощь на месте.

Водителем Honda оказался мужчина 1989 года рождения, узнали в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские.

«В настоящее время в отношении него сотрудниками полиции назначено административное расследование, проводится проверка», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

11 ноября около 16:00 в Новоалтайске произошло ЧП. Автомобиль на полной скорости врезался в кирпичную стену гаража.

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