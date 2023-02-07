7 февраля
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Происшествия

Стали известны подробности массового ДТП в Барнауле

ДТП в Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло 7 февраля. В аварии пострадали три автомобиля, передает пресс-служба Госавтоинспекции.

ДТП на Ленточном Бору.
ДТП на Ленточном Бору.
"В курсе 22".

Водитель 1962 года рождения ехал на «Ниве», не выдержал дистанцию и столкнулся Toyota Corolla, которой управлял мужчина 1997 года.

От удара иномарку отбросило на встречку, там в нее врезалась BMW 320, за рулем которой находился мужчина 1986 года рождения.

В ДТП пострадали водитель Toyota Corolla и пассажирка BMW 320. Обоих госпитализировали.

Ранее автомобиль закинуло на гору снега в результате ДТП в Барнауле. Очевидцы в комментариях сообщили, что машину подрезали.

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