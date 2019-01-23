Полиция нашла того, кто «минировал» центральную городскую больницу в Бийске

Оперативные службы сработали незамедлительно: на место выехали полиция, пожарные, кинолог и взрывотехник ОМОНа. Была проведена эвакуация медперсонала и пациентов поликлиники.
В итоге был обнаружен пакет, в котором, как оказалось, находился живой цветок. Он и стали причиной действия, которые многие по ошибке приняли за учения.
Напомним, инцидент произошел в 15.00 22 января. После того, как стало понятно, что никакой бомбы нет, пациенты и медперсонал вернулись в больницу. Все ограничения на прилегающей территории были сняты.